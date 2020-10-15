ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Болельщики выбрали лучших игроков октябрьских матчей сборной России по футболу
15 октября 16:18

Болельщики выбрали лучших игроков октябрьских матчей сборной России по футболу

Платежная система «Мир», партнер сборной России по футболу, провела традиционное онлайн-голосование, позволяющее любителям футбола выбрать лучших российских игроков во время матчей национальной команды.

По итогам голосования во время октябрьских игр Лиги наций в Москве ими стали Антон Миранчук (матч Россия – Турция) и Магомед Оздоев (матч Россия – Венгрия). Лучшим игроком товарищеского матча Россия – Швеция также был признан Антон Миранчук.

Для тех, кто не смог попасть на стадион, платежная система «Мир» организовала альтернативную трансляцию. В официальном пабе болельщиков российского футбола Harat’s прошло мероприятие с участием Дмитрия Шнякина, Алексея Гуркина и Дмитрия Сычева, на котором эксперты комментировали матч и общались с гостями. Трансляция мероприятия проводилась в социальной сети Вконтакте, чтобы болельщики по всей стране могли смотреть ее в формате «второго экрана».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шварц о «Динамо»: это клуб с великой историей и традициямиСандро Шварц назначен главным тренером московского "Динамо"Apple провел презентацию новой техникиИрина Винер откровенно высказалась об Алине КабаевойТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
Убытки «Ювентуса» в минувшем сезоне составили 89,7 млн евро
Туринский клуб в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
15.10.2020 16:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Какие футбольные правила надо радикально менять. Мнение Арсена Венгера
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" 70-летний француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.
Болельщики выбрали лучших игроков октябрьских матчей сборной России по футболу
Болельщики выбрали лучших игроков октябрьских матчей сборной России по футболу
Платежная система «Мир», партнер сборной России по футболу, провела традиционное онлайн-голосование, позволяющее любителям футбола выбрать лучших российских игроков во время матчей национальной команды.
15.10.2020 16:18
Футбол
Россия может принять несколько матчей молодежного чемпионата Европы
Изначально турнир должны были принять Венгрия и Словения.
15.10.2020 16:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Лука Джорджевич: Мне не удалось проявить себя в «Локомотиве» из-за серьезной травмы
Новичок «Арсенала» Лука Джорджевич поделился эмоциями от своего возвращения в тульский клуб.
15.10.2020 15:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сергей Балахнин: Я склонен назвать результат с Венгрией объективным для нашей сборной
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил игру национальной команды в матче против Венгрии (0:0) в рамках группового этапа Лиги наций.
15.10.2020 14:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кристиан Вьери: В матче против «Интера» Ибрагимович выйдет с сигаретой во рту
Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Кристиан Вьери уверен, что форвард Златан Ибрагимович будет полностью готов к матчу с «нерадзурри».
15.10.2020 14:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Астана» подтвердила факт переговоров с Тихоновым
Футбольный клуб «Астана» подтвердил информацию о возможном назначении главным тренером команды российского специалиста Андрея Тихонова.
15.10.2020 14:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович подписал контракт с «Факелом»
Центральный защитник Неманья Пейчинович стал игроком «Факела», сообщает пресс-служба воронежского клуба.
15.10.2020 13:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: «Краснодар» может подписать Ионова за 3,5-4 млн евро
Фланговый полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов может продолжить карьеру в «Краснодаре».
15.10.2020 13:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вендел: Перед переходом в «Зенит» я переписывался с Малкомом – он рассказал много хорошего о клубе
Новичок «Зенита» Вендел поделился первыми впечатлениями от своего перехода в петербургский клуб.
15.10.2020 13:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика