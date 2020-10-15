Болельщики выбрали лучших игроков октябрьских матчей сборной России по футболу

По итогам голосования во время октябрьских игр Лиги наций в Москве ими стали Антон Миранчук (матч Россия – Турция) и Магомед Оздоев (матч Россия – Венгрия). Лучшим игроком товарищеского матча Россия – Швеция также был признан Антон Миранчук.

Для тех, кто не смог попасть на стадион, платежная система «Мир» организовала альтернативную трансляцию. В официальном пабе болельщиков российского футбола Harat’s прошло мероприятие с участием Дмитрия Шнякина, Алексея Гуркина и Дмитрия Сычева, на котором эксперты комментировали матч и общались с гостями. Трансляция мероприятия проводилась в социальной сети Вконтакте, чтобы болельщики по всей стране могли смотреть ее в формате «второго экрана».