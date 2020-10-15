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15 октября 17:21
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Степашин: Бердыева кто-то придумал, а Шварц обошелся намного дешевле, чем можно было подумать

Вчера немец, который в прошлом тренировал «Майнц», возглавил московское «Динамо».

Член совета директоров ФК «Динамо» (Москва) Сергей Степашин прокомментировал слухи о том, что бело-голубых мог возглавить бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.

«Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились. Дорогое это удовольствие? Да нет. Намного дешевле, чем можно было подумать», рассказал Степашин в интервью для «Комсомольской правды».

Новый главный тренер «Динамо» Шварц с 2017 по 2019 годы работал в «Майнце». Официальным дебютом для 42-летнего немца станет выездной матч 11-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Динамовцы занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах. Команда начинала сезон под руководством Кирилла Новикова, а после его увольнения провела одну игру с Александром Кульчием в качестве и.о. главного тренера.

источник: «Комсомольская правда»
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