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15 октября 17:45
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Семак: Решение по составу на игру против «Сочи» придется принимать в день игры

Пока еще не все футболисты «Зенита» вернулись в Санкт-Петербург после матчей своих сборных.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал пресс-конференцию накануне домашнего матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи».

Видеозапись доступна в официальном твиттере клуба.

«Буду ли выбирать состав на игру с «Сочи», держа в уме матч против «Брюгге»? Нет, мы будем думать только о «Сочи», – отметил Семак. – Другое дело, кто из игроков в каком состоянии. За два дня до игры не все футболисты в нашем распоряжении. В полном составе соберемся практически за день до матч, и тогда только можно будет понять, кто готов. Очень может быть, что по каким-то позициям стартового состава придется принимать решение непосредственно в день игры.

Еще не вернулись еще Барриос и Ловрен. Они еще не прилетели».

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится в субботу 17 октября. Команда Семака лидирует в РПЛ после 10 туров, набрав 21 очко и опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

В Лиге чемпионов «Зенит» стартует 20 октября домашней игрой против «Брюгге».

источник: ФК «Зенит»
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