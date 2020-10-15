Сергей Семак: Решение по составу на игру против «Сочи» придется принимать в день игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал пресс-конференцию накануне домашнего матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи».

Видеозапись доступна в официальном твиттере клуба.

«Буду ли выбирать состав на игру с «Сочи», держа в уме матч против «Брюгге»? Нет, мы будем думать только о «Сочи», – отметил Семак. – Другое дело, кто из игроков в каком состоянии. За два дня до игры не все футболисты в нашем распоряжении. В полном составе соберемся практически за день до матч, и тогда только можно будет понять, кто готов. Очень может быть, что по каким-то позициям стартового состава придется принимать решение непосредственно в день игры.

Еще не вернулись еще Барриос и Ловрен. Они еще не прилетели».

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится в субботу 17 октября. Команда Семака лидирует в РПЛ после 10 туров, набрав 21 очко и опережая «Спартак» по дополнительным показателям.