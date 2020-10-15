Сергей Семак: Степень серьезности повреждения Малкома еще только предстоит узнать

Сергей Семак на пресс-конференции накануне матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» – «Сочи» рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков своей команды аргентинца Себастьяна Дриусси и бразильца Малкома.

Видеозапись была доступна в официальном твиттере «Зенита».

«Дриусси начал заниматься в общей группе, – сообщил главный тренер чемпионов России. – Пока рано говорить о том, что он набрал форму. Ему еще будет нужно войти в игровой и тренировочный тонус. Посмотрим, сколько он будет играть.

У Малкома действительно повреждение. Степень серьезности травмы еще только предстоит узнать. Он не занимается в общей группе, и его участие в игре против «Сочи» очень маловероятно».

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится в субботу 11 октября.