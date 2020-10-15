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15 октября 17:53
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Семак: Степень серьезности повреждения Малкома еще только предстоит узнать

Бразильский вингер «Зенита», скорее всего, пропустит игру против «Сочи».

Сергей Семак на пресс-конференции накануне матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» – «Сочи» рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков своей команды аргентинца Себастьяна Дриусси и бразильца Малкома.

Видеозапись была доступна в официальном твиттере «Зенита».

«Дриусси начал заниматься в общей группе, – сообщил главный тренер чемпионов России. – Пока рано говорить о том, что он набрал форму. Ему еще будет нужно войти в игровой и тренировочный тонус. Посмотрим, сколько он будет играть.

У Малкома действительно повреждение. Степень серьезности травмы еще только предстоит узнать. Он не занимается в общей группе, и его участие в игре против «Сочи» очень маловероятно».

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится в субботу 11 октября.

Малком и Дриусси забили по одному голу и сделали по одной результативной передаче в нынешнем сезоне. При этом бразилец провел десять матчей в чемпионате России, а аргентинец – пять.

источник: ФК «Зенит»
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