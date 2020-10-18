Матвеев - после поражения от «Арсенала»: Игрой в обороне доволен, в атаке не все получилось

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился эмоциями после поражения от «Арсенала» в матче 11-го тура РПЛ.

«Содержанием игры в обороне доволен. В атаке не все получилось. Хотя во втором тайме были подходы, навесы, борьба. Гол забили, который, к сожалению, не засчитали из-за офсайда», - сказал наставник в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Арсенал» - «Урал» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ломовицкий, отличившийся на 36-й минуте.

Тульский клуб набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Екатеринбуржцы, потерпевшие третье поражение подряд, расположились на 13-й позиции (10).

25 октября «Урал» на своем поле примет «Тамбов», а «Арсенал» на следующий день сыграет в гостях против ЦСКА.