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18 октября 16:44
автор: Юрий Нечаев

Подпалый - о победе над «Уралом»: Самое главное, что набрали очки

Встреча прошла в Туле.

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал победу над «Уралом» в 11-м туре РПЛ.

«Новички сыграли хорошо: и Рассказов, и Панченко. Сейчас Луценко поправится, думаю, группа атаки будет неплохая.

Претензий к команде, в принципе, нет. Единственное, что во втором тайме сработала психология, начали играть по счету. Где-то не совсем хорошо держался мяч. Но еще раз, самое главное, что набрали очки», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Арсенал» - «Урал» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ломовицкий, отличившийся на 36-й минуте.

Тульский клуб набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Екатеринбуржцы, потерпевшие третье поражение подряд, расположились на 13-й позиции (10).

25 октября «Урал» на своем поле примет «Тамбов», а «Арсенал» на следующий день сыграет в гостях против ЦСКА.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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