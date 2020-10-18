Подпалый - о победе над «Уралом»: Самое главное, что набрали очки

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал победу над «Уралом» в 11-м туре РПЛ.

«Новички сыграли хорошо: и Рассказов, и Панченко. Сейчас Луценко поправится, думаю, группа атаки будет неплохая.

Претензий к команде, в принципе, нет. Единственное, что во втором тайме сработала психология, начали играть по счету. Где-то не совсем хорошо держался мяч. Но еще раз, самое главное, что набрали очки», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Арсенал» - «Урал» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ломовицкий, отличившийся на 36-й минуте.

Тульский клуб набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Екатеринбуржцы, потерпевшие третье поражение подряд, расположились на 13-й позиции (10).