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18 октября 17:08
автор: Юрий Нечаев

Станислав Черчесов - младший находится в сознании после госпитализации

Инцидент произошел в матче ПФЛ.

В клубе «Олимп-Долгопрудный» рассказали о состоянии госпитализированного вратаря Станислава Черчесова.

«Он уехал в больницу, находится в сознании. Мы не знаем, что с ним, поскольку обследования еще не было», - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины». Станислав Черчесов - младший, являющийся сыном главного тренера сборной России, получил удар коленом по голове, после чего потерял сознание и был госпитализирован.

26-летний вратарь выступает за «Олимп-Долгопрудный» с июля 2020 года. В текущем сезоне он сыграл два матча и пропустил три гола.

источник: ТАСС
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