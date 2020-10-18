Четыре представителя «Брюгге» заразились коронавирусом накануне игры с «Зенитом» в Лиге чемпионов

В «Брюгге» выявлена вспышка коронавируса накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Пресс-служба бельгийского клуба сообщает, что положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну, форвард Михал Крменчик и менеджер Винсент Маннарт.

Vier positieve COVID19-gevallen bij Club



Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Michael Krmencik en Vincent Mannaert testen positief op COVID19.



MEER | https://t.co/2iOFoaiJ5H — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 18, 2020

Напомним, что «Брюгге» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. 20 октября команды должны провести матч в Санкт-Петербурге.