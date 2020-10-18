ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 октября 17:17
автор: Юрий Нечаев

Четыре представителя «Брюгге» заразились коронавирусом накануне игры с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Встреча запланирована на 20 октября.

В «Брюгге» выявлена вспышка коронавируса накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Пресс-служба бельгийского клуба сообщает, что положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну, форвард Михал Крменчик и менеджер Винсент Маннарт.

Напомним, что «Брюгге» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. 20 октября команды должны провести матч в Санкт-Петербурге.

Добавим, что кроме «Зенита» и «Брюгге» в группе F сыграют дортмундская «Боруссия» и «Лацио».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai Santa Fe 2021 провальный дизайн Корейского SUVЭтери Тутберидзе сообщила о переносе шоу "Чемпионы на льду"В первом квартале 2021 года корпорация Intel выведет на рынок процессоры Core 11-го поколенияТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниГрудь Самбурской восхитила фанатов
Сын Черчесова получил перелом челюсти и сотрясение мозга
Вратарь получил травму в матче ПФЛ.
18.10.2020 19:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Какие футбольные правила надо радикально менять. Мнение Арсена Венгера
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" 70-летний француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.
Юрий Матвеев: Погребняк хорошо провел 15 минут на «свежака»
«Урал» проиграл «Арсеналу» в 11-м туре премьер-лиги.
18.10.2020 19:01
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Игорь Акинфеев: Матч против «Динамо» оцениваю на четыре с плюсом
В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.
18.10.2020 18:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сергей Подпалый: Постараемся, чтобы Джорджевич, Луценко и Панченко играли вместе
«Арсенал» победил «Урал» в 11-м туре РПЛ.
18.10.2020 18:50
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Лучшим игроком матча ЦСКА - «Динамо» признан Акинфеев
Встреча завершилась победой армейцев 3:1.
18.10.2020 18:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на третье место в РПЛ
В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.
18.10.2020 18:25
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ростов» - «Ахмат». Стартовые составы команд
Игра начнется в 19:00 мск.
18.10.2020 18:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» без Головина не сумел обыграть «Монпелье»
Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.
18.10.2020 17:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Маркс Ленин перешел в «Акрон»
Футболист является воспитанником «Фламенго».
18.10.2020 17:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Виктор Мозес: Счастлив дебютировать за великий клуб
Нигериец помог «Спартаку» обыграть «Химки».
18.10.2020 17:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика