Гурам Аджоев: «Урал» - неудобный соперник для «Арсенала», с ним не бывает легких матчей

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ.

«Тяжелейшая игра, «Урал» - неудобный соперник для нас, с ними никогда не бывает легких матчей. Это игра за шесть очков, которые были очень нужны и им, и нам.

Получилась такая игра, что нужно было много терпеть, проявить волю и настоящее стремление к победе. Все это мы увидели сегодня на поле в исполнении «Арсенала», - цитирует Аджоева ТАСС.

Напомним, встреча «Арсенал» - «Урал» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ломовицкий, отличившийся на 36-й минуте.

Тульский клуб набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Екатеринбуржцы, потерпевшие третье поражение подряд, расположились на 13-й позиции (10).