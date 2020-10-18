Маркс Ленин перешел в «Акрон»

Публикация от ФК «Акрон» / FC «Akron» (@fcakron) 18 Окт 2020 в 7:14 PDT

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Пресс-служба клуба сообщает, что 20-летний футболист подписал контракт на три года.

Футболист присоединится к новой команде после того, как будут оформлены все необходимые документы.

Добавим, что «Акрон» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ с 14 очками.