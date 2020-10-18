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18 октября 17:50
автор: Юрий Нечаев

Маркс Ленин перешел в «Акрон»

Футболист является воспитанником «Фламенго».

Бразильский полузащитник Маркс Ленин перешел в «Акрон».

Пресс-служба клуба сообщает, что 20-летний футболист подписал контракт на три года.

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Состав «Акрона» пополнил Ленин 🇧🇷 Тольяттинцы «на флажке» подписали контракт с бразильским полузащитником 🔺Третий новичок-иностранец «красно-черных» Маркс Ленин (11.04.2000) свой первый профессиональный контракт в 2017 году подписал с родным клубом из Рио-де-Жанейро – самой популярной командой Бразилии «Фламенго». На протяжении трех сезонов 20-летний «революционер» выступал за молодежную команду «стервятников». Ранее атакующий хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет 🔺В «Акрон» Маркс перешел в качестве свободного агента и подписал контракт на три года. Южноамериканец выбрал себе 15-ый игровой номер. Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, #Ленин присоединится к тольяттинской команде #фкакрон #тольятти #fcakron #akronholding

Публикация от ФК «Акрон» / FC «Akron» (@fcakron)

Футболист присоединится к новой команде после того, как будут оформлены все необходимые документы.

Добавим, что «Акрон» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ с 14 очками.

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