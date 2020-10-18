«Монако» без Головина не сумел обыграть «Монпелье»

Матч седьмого тура чемпионата Франции «Монако» - «Монпелье» завершился со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 51-й минуте усилиями Стефи Мавидиди. На 70-й Виссам Бен Йеддер сравнял счет, реализовав пенальти.

Добавим, что большую часть матча «Монпелье» играл вдесятером. На 19-й минуте прямую красную карточку получил Тежи Саванье.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за травмы не попал в заявку своего клуба.

В активе обеих команд стало по 11 очков после семи туров и они занимают шестое-седьмое места в турнирной таблице. «Монпелье» находится выше по дополнительным показателям.