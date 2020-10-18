ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 октября 17:54
автор: Юрий Нечаев

«Монако» без Головина не сумел обыграть «Монпелье»

Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.

Матч седьмого тура чемпионата Франции «Монако» - «Монпелье» завершился со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 51-й минуте усилиями Стефи Мавидиди. На 70-й Виссам Бен Йеддер сравнял счет, реализовав пенальти.

Добавим, что большую часть матча «Монпелье» играл вдесятером. На 19-й минуте прямую красную карточку получил Тежи Саванье.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за травмы не попал в заявку своего клуба.

В активе обеих команд стало по 11 очков после семи туров и они занимают шестое-седьмое места в турнирной таблице. «Монпелье» находится выше по дополнительным показателям.

25 октября «Монако» сыграет в гостях против «Лиона», а «Монпелье» на своем поле примет «Реймс».

Чемпионат Франции
Седьмой тур

«Монако» - «Монпелье» - 1:1 (0:0)
Голы: Бен Йеддер, 70 (пен.) - Мавидиди, (51).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Решение судьи об удалении Норманна в игре с «Сочи» признано правильнымЛука Джорджевич перешёл в «Арсенал»Сандро Шварц назначен главным тренером московского "Динамо"Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниГрудь Самбурской восхитила фанатов
Сын Черчесова получил перелом челюсти и сотрясение мозга
Вратарь получил травму в матче ПФЛ.
18.10.2020 19:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Татьяна Буланова: Весь стадион кричит «Мы ***** твою Таню!» — это было довольно прикольно
Татьяна Буланова, известная поп-певица и экс-жена Владислава Радимова, вспомнила в интервью Екатерине Гордеевой на ютьюб-канале «Медузы» о том, каким оскорблениям подвергалась со стороны болельщиков.
Юрий Матвеев: Погребняк хорошо провел 15 минут на «свежака»
«Урал» проиграл «Арсеналу» в 11-м туре премьер-лиги.
18.10.2020 19:01
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Игорь Акинфеев: Матч против «Динамо» оцениваю на четыре с плюсом
В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.
18.10.2020 18:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сергей Подпалый: Постараемся, чтобы Джорджевич, Луценко и Панченко играли вместе
«Арсенал» победил «Урал» в 11-м туре РПЛ.
18.10.2020 18:50
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Лучшим игроком матча ЦСКА - «Динамо» признан Акинфеев
Встреча завершилась победой армейцев 3:1.
18.10.2020 18:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на третье место в РПЛ
В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.
18.10.2020 18:25
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ростов» - «Ахмат». Стартовые составы команд
Игра начнется в 19:00 мск.
18.10.2020 18:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» без Головина не сумел обыграть «Монпелье»
Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.
18.10.2020 17:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Маркс Ленин перешел в «Акрон»
Футболист является воспитанником «Фламенго».
18.10.2020 17:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Виктор Мозес: Счастлив дебютировать за великий клуб
Нигериец помог «Спартаку» обыграть «Химки».
18.10.2020 17:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика