«Ростов» - «Ахмат». Стартовые составы команд

«Ростов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 11-тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Поярков, Безруков, Гапечкин, Тугарев, Топурия, Сухомлинов, Тошевски, Сохиев.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелказде.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Ромеро, Кармаев, Х. Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, А. Кадыров, Альсултанов.
Стартовые составы команд на матч #РостовАхмат#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/oid76hap7m— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 18, 2020