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18 октября 18:04
автор: Юрий Нечаев

«Ростов» - «Ахмат». Стартовые составы команд

Игра начнется в 19:00 мск.

«Ростов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 11-тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Поярков, Безруков, Гапечкин, Тугарев, Топурия, Сухомлинов, Тошевски, Сохиев.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелказде.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Ромеро, Кармаев, Х. Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, А. Кадыров, Альсултанов.

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