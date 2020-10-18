ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на третье место в РПЛ

Матч 11-го тура РПЛ ЦСКА - «Динамо» завершился со счетом 3:1.
Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. У ЦСКА отличились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. В составе «Динамо» мяч на свой счет записал Никола Моро. Для французского полузащитника этот гол стал первым в московском клубе.
Динамовцы заканчивали мяч вдесятером. На 75-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул защитник Роман Евгеньев.
Эта победа позволила ЦСКА набрать 22 очка и, опередив «Локомотив», подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ.
Бело-голубые остались на седьмой позиции с 17 очками.
24 октября «Динамо» на своем поле примет «Сочи», а 26-го числа ЦСКА, также дома, встретится с «Арсеналом».
РПЛ
11-й тур
ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (0:0)
Голы: Кучаев, 51. Эджуке, 54. Дивеев, 67 – Моро, 57.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Бистрович, 78), Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Чалов (Гайч, 62).
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Слепов, Ордец, Скопинцев, Шиманьски, Фомин (Каборе, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Моро, Грулев, Нжи (Комличенко, 66).
Предупреждения: Обляков, 35 – Грулев, 16. Евгеньев, 40. Фомин, 53.
Удаление: Евгеньев, 75.
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Москва. «ЦСКА Арена».