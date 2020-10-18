ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 октября 18:25
автор: Юрий Нечаев

ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на третье место в РПЛ

В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.

Матч 11-го тура РПЛ ЦСКА - «Динамо» завершился со счетом 3:1.

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. У ЦСКА отличились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. В составе «Динамо» мяч на свой счет записал Никола Моро. Для французского полузащитника этот гол стал первым в московском клубе.

Динамовцы заканчивали мяч вдесятером. На 75-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул защитник Роман Евгеньев.

Эта победа позволила ЦСКА набрать 22 очка и, опередив «Локомотив», подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Бело-голубые остались на седьмой позиции с 17 очками.

24 октября «Динамо» на своем поле примет «Сочи», а 26-го числа ЦСКА, также дома, встретится с «Арсеналом».

РПЛ
11-й тур

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (0:0)
Голы: Кучаев, 51. Эджуке, 54. Дивеев, 67 – Моро, 57.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Бистрович, 78), Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Чалов (Гайч, 62).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Слепов, Ордец, Скопинцев, Шиманьски, Фомин (Каборе, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Моро, Грулев, Нжи (Комличенко, 66).

Предупреждения: Обляков, 35 – Грулев, 16. Евгеньев, 40. Фомин, 53.
Удаление: Евгеньев, 75.
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Москва. «ЦСКА Арена».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Татьяна Навка: "да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году"Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу перенесли75 лет назад ЦСКА выиграл первый трофей в своей историиКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Сын Черчесова получил перелом челюсти и сотрясение мозга
Вратарь получил травму в матче ПФЛ.
18.10.2020 19:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Татьяна Буланова: Весь стадион кричит «Мы ***** твою Таню!» — это было довольно прикольно
Татьяна Буланова, известная поп-певица и экс-жена Владислава Радимова, вспомнила в интервью Екатерине Гордеевой на ютьюб-канале «Медузы» о том, каким оскорблениям подвергалась со стороны болельщиков.
Юрий Матвеев: Погребняк хорошо провел 15 минут на «свежака»
«Урал» проиграл «Арсеналу» в 11-м туре премьер-лиги.
18.10.2020 19:01
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Игорь Акинфеев: Матч против «Динамо» оцениваю на четыре с плюсом
В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.
18.10.2020 18:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сергей Подпалый: Постараемся, чтобы Джорджевич, Луценко и Панченко играли вместе
«Арсенал» победил «Урал» в 11-м туре РПЛ.
18.10.2020 18:50
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Лучшим игроком матча ЦСКА - «Динамо» признан Акинфеев
Встреча завершилась победой армейцев 3:1.
18.10.2020 18:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на третье место в РПЛ
В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.
18.10.2020 18:25
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ростов» - «Ахмат». Стартовые составы команд
Игра начнется в 19:00 мск.
18.10.2020 18:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» без Головина не сумел обыграть «Монпелье»
Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.
18.10.2020 17:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Маркс Ленин перешел в «Акрон»
Футболист является воспитанником «Фламенго».
18.10.2020 17:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Виктор Мозес: Счастлив дебютировать за великий клуб
Нигериец помог «Спартаку» обыграть «Химки».
18.10.2020 17:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика