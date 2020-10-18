ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на третье место в РПЛ

Матч 11-го тура РПЛ ЦСКА - «Динамо» завершился со счетом 3:1.

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. У ЦСКА отличились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. В составе «Динамо» мяч на свой счет записал Никола Моро. Для французского полузащитника этот гол стал первым в московском клубе.

Динамовцы заканчивали мяч вдесятером. На 75-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул защитник Роман Евгеньев.

Эта победа позволила ЦСКА набрать 22 очка и, опередив «Локомотив», подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Бело-голубые остались на седьмой позиции с 17 очками.