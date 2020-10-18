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18 октября 18:52
автор: Юрий Нечаев

Игорь Акинфеев: Матч против «Динамо» оцениваю на четыре с плюсом

В последних шести матчах армейцы одержали пять побед.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями после победы над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.

«Игра тяжелая, погодные условия не позволяли хорошо двигаться. Второй тайм показал, что обе команды умеют играть в футбол. Я думаю, мы порадовали болельщиков. Сам матч оцениваю на четыре с плюсом.

Я так понял, что Карпову сломали нос. Пришлось перестраиваться. Но если так пойдет дальше, то перестраиваться будет уже некем.

Я считаю Васина топовым защитником. Без сарказма. Он в каждом матче доказывает, что умеет и может играть», - сказал голкипер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1. Акинфеев был признан лучшим игроком матча.

Эта победа позволила армейцам набрать 22 очка и, опередив «Локомотив», подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Бело-голубые остались на седьмой позиции с 17 очками.

24 октября «Динамо» на своем поле примет «Сочи», а 26-го числа ЦСКА, также дома, встретится с «Арсеналом».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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