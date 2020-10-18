Игорь Акинфеев: Матч против «Динамо» оцениваю на четыре с плюсом

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями после победы над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.

«Игра тяжелая, погодные условия не позволяли хорошо двигаться. Второй тайм показал, что обе команды умеют играть в футбол. Я думаю, мы порадовали болельщиков. Сам матч оцениваю на четыре с плюсом.

Я так понял, что Карпову сломали нос. Пришлось перестраиваться. Но если так пойдет дальше, то перестраиваться будет уже некем.

Я считаю Васина топовым защитником. Без сарказма. Он в каждом матче доказывает, что умеет и может играть», - сказал голкипер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1. Акинфеев был признан лучшим игроком матча.