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18 октября 19:01
автор: Дмитрий Аполоник

Юрий Матвеев: Погребняк хорошо провел 15 минут на «свежака»

«Урал» проиграл «Арсеналу» в 11-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал матч 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1) в Туле.

– Более закономерной была бы ничья, потому что мы допустили минимум моментов у своих ворот и создали не очень много моментов, – приводит слова Матвеева корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Аполоник. – Но Тула своим моментом воспользовалась, а мы, к сожалению, не смогли.

– В какой форме Погребняк после нескольких месяцев вне «Урала»?
– Сложно сказать, он прибыл только накануне игры. Сегодня 15 минут на «свежака» провел хорошо, навязывал борьбу, оказывал давление. Знаем, что он это умеет делать.

– Насколько был готов Бикфалви?
– Он провел очень качественный матч, цеплялся, разгонял атаки, угрожал воротам. Играл не на своей позиции, потому что у нас дефицит нападающих, мы его выдвинули на острие.

– Придаете значение неприятному турнирному положению?
– Конечно. Любая победа окрыляет, любое поражение добавляет нервозности. Надо проанализировать поражение и двигаться дальше.

источник: «Советский спорт»
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