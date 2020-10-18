Юрий Матвеев: Погребняк хорошо провел 15 минут на «свежака»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал матч 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1) в Туле.

– Более закономерной была бы ничья, потому что мы допустили минимум моментов у своих ворот и создали не очень много моментов, – приводит слова Матвеева корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Аполоник. – Но Тула своим моментом воспользовалась, а мы, к сожалению, не смогли.

– В какой форме Погребняк после нескольких месяцев вне «Урала»?

– Сложно сказать, он прибыл только накануне игры. Сегодня 15 минут на «свежака» провел хорошо, навязывал борьбу, оказывал давление. Знаем, что он это умеет делать.

– Насколько был готов Бикфалви?

– Он провел очень качественный матч, цеплялся, разгонял атаки, угрожал воротам. Играл не на своей позиции, потому что у нас дефицит нападающих, мы его выдвинули на острие.

– Придаете значение неприятному турнирному положению?

– Конечно. Любая победа окрыляет, любое поражение добавляет нервозности. Надо проанализировать поражение и двигаться дальше.