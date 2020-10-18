Сын Черчесова получил перелом челюсти и сотрясение мозга

Голкиперу клуба «Олимп-Долгопрудный» Станиславу Черчесову - младшему диагностировано сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на клубную пресс-службу.
На странице команды в инстаграм опубликовано фото, на котором вратарь находится в сознании и проходит обследование в долгопрудненской больнице.
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@stanisov передаёт всем привет! 👋 ⠀ Травмы - это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в @dolcgb долгопрудненской больнице. ⠀ #odfcfamily #ВместеСильнее
Публикация от ФК «Олимп-Долгопрудный» (@odfcru)
Напомним, инцидент произошел в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины». Станислав Черчесов - младший, являющийся сыном главного тренера сборной России, получил удар коленом по голове, после чего потерял сознание и был госпитализирован.
26-летний вратарь выступает за «Олимп-Долгопрудный» с июля 2020 года. В текущем сезоне он сыграл два матча и пропустил три гола.