«Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», уступая 0:3 к 82-й минуте

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче пятого тура АПЛ со счетом 3:3.

В первом тайме уже к 17-й минуте гостей огорчили Сон Хын Мин и дважды Гарри Кейн.

На 82-й минуте Фабиан Бальбуэна отыграл один мяч, спустя три минуты защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес поразил ворота своей команды, а на 94-й Мануэль Лансини принес гостям ничью.

«Шпоры» набрали восемь очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» расположились на восьмой позиции с семью очками.

24 октября «Вест Хэм» на своем поле примет «Манчестер Сити», а 26-го числа «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли».