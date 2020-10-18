«Ростов» разгромил «Ахмат», Мелкадзе не реализовал пенальти

В заключительном матче 11-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 3:0.

На 24-й минуте счет открыл японский легионер хозяев Кенто Хасимото, на 93-й Роман Еременко увеличил преимущество ростовчан, а спустя еще три минуты Данил Глебов установил окончательный результат.

На 40-й минуте нападающий гостей Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти, а на 77-й грозненцы остались вдесятером. За вторую желтую карточку поле покинул Антон Швец.

Ростовчане набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 очками расположился на 10-й позиции.

Свои следующие матчи обе команды проведут 25 октября на своем поле. «Ростов» примет «Химки», а «Ахмат» - «Уфу».