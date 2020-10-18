ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 октября 20:56
автор: Юрий Нечаев

«Ростов» разгромил «Ахмат», Мелкадзе не реализовал пенальти

Матчем в Ростове-на-Дону завершился 11-й тур РПЛ.

В заключительном матче 11-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 3:0.

На 24-й минуте счет открыл японский легионер хозяев Кенто Хасимото, на 93-й Роман Еременко увеличил преимущество ростовчан, а спустя еще три минуты Данил Глебов установил окончательный результат.

На 40-й минуте нападающий гостей Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти, а на 77-й грозненцы остались вдесятером. За вторую желтую карточку поле покинул Антон Швец.

Ростовчане набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 очками расположился на 10-й позиции.

Свои следующие матчи обе команды проведут 25 октября на своем поле. «Ростов» примет «Химки», а «Ахмат» - «Уфу».

РПЛ
11-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ахмат» (Грозный) - 3:0 (1:0)
Голы: Хасимото, 24. Еременко, 93. Глебов, 96.

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Поярков, 74), Осипенко, Терентьев, Хаджикадунич, Еременко, Хасимото, Мамаев (Гапечкин, 90), Глебов, Полоз (Тугарев, 75), Обухов (Сохиев, 62).

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Богосовац, Нижич, Быстров (Анхель, 81), Швец, Харин (Альсултанов, 82), Бериша, Иванов (Роши, 53), Мелкадзе, Полярус (Садулаев, 58).

Предупреждения: Швец (16), Терентьев (35), Хасимото (82).
Удаление: Швец (77).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ФНЛ. Позиции лидеров незыблемыТатьяна Навка: "да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году"OnePlus Buds Z - альтернатива первых полностью беспроводных наушников OnePlus Buds«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Рома» разгромила «Беневенто», Джеко оформил дубль
Римляне одержали волевую победу.
18.10.2020 23:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Экономика футбола: «Зенит» – самый расточительный, ЦСКА самый стабильный, «Краснодар» – самый эффективный
«Плеймейкер24» дает в руки болельщикам уникальный инструмент – возможность заранее подсчитать, сколько примерно очков должно оказаться у клуба к концу сезона.
Защитник ЦСКА Карпов в матче с «Динамо» получил сотрясение мозга и перелом носа
В 11-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Динамо».
18.10.2020 23:24
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гол Баркли в добавленное время принес «Астон Вилле» победу над «Лестером»
Бирмингемцы одержали четвертую победу подряд.
18.10.2020 23:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Никола Моро: Я давно хотел забить за «Динамо», но мы проиграли, поэтому не могу быть счастлив
Динамовцы проиграли в дерби против ЦСКА.
18.10.2020 22:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ван Дейку потребуется операция на колене
Футболист может пропустить остаток сезона.
18.10.2020 21:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Талалаев - после поражения от «Ростова»: «Ахмату» нужно работать над реализацией моментов
Грозненцы потерпели крупное поражение в Ростове-на-Дону.
18.10.2020 21:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Виталий Кафанов: Счет не по игре, «Ахмат» играл лучше
Матчем в Ростове-на-Дону завершился 11-й тур РПЛ.
18.10.2020 21:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Моуринью - о ничьей с «Вест Хэмом»: Игра была у нас в кармане, «Тоттенхэм» потерял два очка
«Шпоры» упустили победу, выигрывая 3:0.
18.10.2020 21:21
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Песьяков стал лучшим игроком встречи «Ростов» - «Ахмат»
Матчем в Ростове-на-Дону завершился 11-й тур РПЛ.
18.10.2020 21:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ростов» разгромил «Ахмат», Мелкадзе не реализовал пенальти
Матчем в Ростове-на-Дону завершился 11-й тур РПЛ.
18.10.2020 20:56
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика