Песьяков стал лучшим игроком встречи «Ростов» - «Ахмат»

Лучшим игроком матча 11-го тура РПЛ «Ростов» - «Ахмат» (3:0) признан голкипер хозяев Сергей Песьяков.

На 40-й минуте встречи при счете 1:0 вратарь отразил 11-метровый удар в исполнении нападающего гостей Георгия Мелкадзе.

Напомним, победу ростовчанам принесли точные удары Кенто Хасимото, Романа Еременко и Данилы Глебова.

Футболисты ростовского клуба набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 очками расположился на 10-й позиции.

Свои следующие матчи обе команды проведут 25 октября на своем поле. «Ростов» примет «Химки», а «Ахмат» - «Уфу».