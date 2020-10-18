Моуринью - о ничьей с «Вест Хэмом»: Игра была у нас в кармане, «Тоттенхэм» потерял два очка

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» в матче пятого тура АПЛ (3:3).

«Мы контролировали матч. Игра скорее шла к четвертому голу, но это футбол. Игра у нас была в кармане, и мы потеряли два очка.

У «Вест Хэма» не было моментов, затем в концовке они забили, и это добавило им уверенности. Им повезло, но возможно, они заслужили это везение. Нам не повезло, но возможно, мы заслужили это», - цитирует португальца BBC.

Напомним, «Тоттенхэм» выигрывал со счетом 3:0 уже к 17-й минуте. Отличились Сон Хын Мин и дважды Гарри Кейн.

На 82-й минуте Фабиан Бальбуэна отыграл один мяч, спустя три минуты защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес поразил ворота своей команды, а на 94-й Мануэль Лансини принес гостям ничью.