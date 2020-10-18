Виталий Кафанов: Счет не по игре, «Ахмат» играл лучше

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0).

«Это, наверное, первый раз, когда мы обыграли «Ахмат» с крупным счетом. Счет не по игре, потому что они играли лучше. Бывают такие матчи, когда нужно просто терпеть. Мы дотерпели, а в конце забили два мяча», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, победу ростовчанам принесли точные удары Кенто Хасимото, Романа Еременко и Данилы Глебова.

Футболисты ростовского клуба набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 очками расположился на 10-й позиции.

Свои следующие матчи обе команды проведут 25 октября на своем поле. «Ростов» примет «Химки», а «Ахмат» - «Уфу».