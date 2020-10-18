Талалаев - после поражения от «Ростова»: «Ахмату» нужно работать над реализацией моментов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ посетовал на плохую реализацию голевых моментов.

«Не принято публично критиковать игроков, но когда нападающий из пяти моментов ни один не реализует, к нему появляются вопросы.

Похожая ситуация была с ЦСКА: проигрываем 0:3, а лучший игрок — вратарь соперника. Надо работать над завершением. У нас уже три футболиста не забивали пенальти. Видимо, тренер неправильно их выбирает», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, победу ростовчанам принесли точные удары Кенто Хасимото, Романа Еременко и Данилы Глебова. На 40-й минуте встречи при счете 1:0 вратарь хозяев Сергей Песьяков отразил 11-метровый удар в исполнении нападающего гостей Георгия Мелкадзе.

Футболисты ростовского клуба набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 очками расположился на 10-й позиции.