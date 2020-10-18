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18 октября 22:32
автор: Юрий Нечаев

Никола Моро: Я давно хотел забить за «Динамо», но мы проиграли, поэтому не могу быть счастлив

Динамовцы проиграли в дерби против ЦСКА.

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился эмоциями после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА, в котором хорват забил свой первый гол за бело-голубых.

«Забить мяч всегда приятно. Но гораздо важнее было выиграть этот матч. А так мы проиграли, поэтому не могу быть полностью счастлив. Конечно, я давно хотел забить за «Динамо». Но было бы лучше, если бы я забил, а мы победили.

Когда мы пропустили второй гол, нам удалось достаточно быстро вернуться, сделать счет 1:2. Потом у нас случилось удаление, которое сломало нам игру. Стало тяжелее контролировать мяч. Мы были не столь эффективны», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

Победа позволила армейцам набрать 22 очка и, опередив «Локомотив», подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Бело-голубые остались на седьмой позиции с 17 очками.

24 октября «Динамо» на своем поле примет «Сочи», а 26-го числа ЦСКА, также дома, встретится с «Арсеналом».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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