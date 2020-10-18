Гол Баркли в добавленное время принес «Астон Вилле» победу над «Лестером»

«Астон Вилла» одержала победу над «Лестером» в гостевом матче пятого тура АПЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч на 91-й минуте записал на свой счет Росс Баркли.

«Астон Вилла» выиграла все четыре матча на старте сезона и, набрав 12 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Лестер» потерпел второе поражение подряд и с девятью очками после пяти игр расположился на четвертой позиции.

23 октября клуб из Бирмингема на своем поле примет «Лидс», а 25-го числа «Лестер» сыграет в гостях против «Арсенала».