Защитник ЦСКА Карпов в матче с «Динамо» получил сотрясение мозга и перелом носа

Защитник ЦСКА Вадим Карпов, замененный в первом тайме матча против «Динамо» (3:1), прошел медицинское обследование.
Пресс-служба армейцев сообщает, что у футболиста диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
Вадим Карпов получил перелом носа в матче #ЦСКАдинамо https://t.co/tbLr27HZ57 pic.twitter.com/rqgUSfCOFE— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 18, 2020
Напомним, травму Карпов получил в столкновении с нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым. За это нарушение форвард получил желтую карточку.