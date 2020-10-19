Терюшков рассказал, когда могут вернуться зрители на спортивные мероприятия в Подмосковье

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал введение запрета на проведение массовых мероприятий в Подмосковье из-за коронавируса.

«Сейчас срок запрета на посещение зрителями спортивных мероприятий составляет две недели. Если ситуация за две недели стабилизируется, то, соответственно, будем возвращать зрителей. Если не стабилизируется, и Роспотребнадзор не будет давать позитивных прогнозов, то, соответственно, действие запрета продолжится», - цитирует министра ТАСС.

Напомним, ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что в связи с распространением коронавируса с 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий.

Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей.

Таким образом, «Химки» будут вынуждены проводить матчи РПЛ при пустых трибунах.