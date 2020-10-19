Дивеев - о голе в ворота «Динамо»: Если честно, там какой-то ужас был

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свой гол в ворота «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.

«Мяч отскочил к Кучаеву, он прострелил, и как-то мяч в меня попал, я там уже кое-как закинул. Если честно, я посмеялся, когда гол забил, там какой-то ужас был.

Я слышал после гола, как болельщики скандировали мое имя. Это очень впечатлило меня, очень понравилось, огромное спасибо. Буду пытаться забивать чаще», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1. Дивеев отличился на 68-й минуте и установил окончательный счет в матче. Для защитника этот гол стал первым в сезоне.

Победа позволила армейцам набрать 22 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующий «Зенита» и «Спартака» составляет два очка.