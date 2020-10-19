Эшпириту Санту: Траоре счастлив в «Вулверхэмптоне»

– Могу сказать только то, что Адама рад выступать за наш клуб. Вы можете в этом убедиться, увидев насколько он счастлив на тренировках. Все будет происходить естественно. Слухи вокруг наших игроков нас не беспокоят, так как мы знаем, что нужно делать, – цитирует Санту Goal.

Ранее сообщалось, что 24-летнего испанца хотят подписать «Ливерпуль» и «Реал».

Траоре выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. За «Уондерерс» игрок провел 95 матчей, забил семь голов и отдал 15 ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.