«Атлетико» хочет приобрести экс-полузащитника «Барселоны» Кукурелью

По информации Don Balon, мадридский клуб активно следит за прогрессом 22-летнего испанца и готов вступить в переговоры по приобретению игрока.

Отметим, что Кукурелья способен одинаково эффективно сыграть как в обороне, так в атаке. Этим он и привлек внимание главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

В июле2020 года «Хетафе» выкупил права на полузащитника у «Барселоны» за десять миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету один гол в пяти матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает Кукурелью в 20 миллионов евро.