Данил Глебов: «Ростову» было очень важно обыграть «Ахмат»

Отметим, что в игре с грозненцами 20-летний россиянин набрал первые результативные очки, отличившись голом и ассистом. В общей сложности он принял участие в девяти встречах своей команды

– Встреча получилась интересной, было много моментов, единоборств. Нам была очень нужна эта победа. Сейчас у нас строится команда, пришло много новых игроков. Гол и ассист за одну игру? Для меня это впервые. Но ничего особенного в тех эпизодах не было: в первом случае, я покатил на дальнюю штангу, где забил Хасимото, а в моменте с третьим мячом мы просто выбежали в быструю атаку, – цитирует Глебова пресс-служба ростовчан.

Таким образом, «Ростов» набрал 20 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Валерия Карпина дома примут «Химки». Матч состоится 25 октября в 20:30 мск.