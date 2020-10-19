«Милан» хочет усилиться Товеном

Как сообщает Le 10 Sport, итальянский клуб считает 27-летнего француза отличным кандидатом на усиление атакующей линии команды. Отмечается, что действующее соглашение игрока с «провансальцами» рассчитано до конца июня 2021 года, и пока стороны не начали переговоры по поводу продления контракта.

Товен вернулся в «Марсель» в июле 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 244 матча, забил 81 гол и отдал 56 ассистов. Ранее он защищал цвета «Ньюкасла», «Бастии» и «Гренобля». За сборную Франции футболист отыграл десять встреч (1 гол). Вместе с национальной командой он в 2018-м стал чемпионом мира.