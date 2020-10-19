Тренер «Брюгге» Клеман: В игре с «Зенитом» опасность будет исходить от каждого игрока соперника

Напомним, что бельгийская команда будет ослаблена потерями голкипера Симона Миньоле, защитника Одилоном Косуну, а также форвардом Михалом Крменчиком. Названные игроки сдали положительные тесты на Covid-19.

– У меня нет чаши, чтобы заглянуть в будущее. Мы проанализировали все игры соперника и знаем, какие тактические схемы и игроков они используют. «Зенит» обладает большим подбором футболистов, но это не та команда, которая зависит от одного-двух исполнителей. Опасность исходит со всех сторон, – цитирует Клемана пресс-служба УЕФА.

Матч между командами состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:55 мск. Главным арбитром игры станет француз Бенуа Бастьен.