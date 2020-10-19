Андреа Пирло: Я буду вечно благодарить Луческу за свой дебют во взрослом футболе

– Я с нетерпением жду своего первого матча в качестве тренера в Лиге чемпионов. В этом соревновании важно начинать с победы, и мы знаем, что нам нужно для этого сделать. Луческу? Он был моим первым тренером в карьере и привел меня в основную команду в 15 лет. Я прекрасно помню его, я буду вечно благодарить его. Завтра между нами будет хороший вызов, – цитирует Пирло пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Пирло дебютировал во взрослом футболе именно под руководством Луческу в составе «Брешии» в сезоне-1994/95.

Встреча между командами состоится завтра, 20 октября, в Киеве. Начало – в 19:55 мск. Главным арбитром матча станет Овидиу Хацеган (Румыния).