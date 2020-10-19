Симоне Индзаги: Дортмундская «Боруссия» входит в топ-8 лучших команд Европы

– Нам бы очень хотелось вернуть любовь фанатов посредством хороших результатов в еврокубках. Против «Боруссии» мы должны действовать агрессивно, так как в данный момент они входят в восьмерку лучших команд Европы. Я ожидаю тяжелый матч – нам понадобится отличная игра. Надеюсь увидеть от своих игроков правильную реакцию на поражение от «Сампдории» в серии А, – цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Отметим, что оба клуба являются соперниками «Зенита» по группе F. Их игра состоится 20 октября в Риме. Начало встречи – в 22:00 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.