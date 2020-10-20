Дмитрий Радченко: «Зенит» способен набрать шесть очков в двух матчах с «Брюгге»

– «Зенит» будет играть на победу, потому что «Брюгге» – это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков. Думаю, питерцы выйдут на поле в том же составе, что и в последнее время. Понятно, что все хотят проявить себя в Лиге чемпионов, так как это турнир номер один в Европе. Это большой шанс для футболистов, чтобы уехать в хороший чемпионат, – цитируют Радченко «Известия».

Матч между командами состоится завтра, 20 октября. Начало встречи – в 19:55 мск. Главным арбитром игры станет француз Бенуа Бастьен.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубым не помогут защитник Дуглас Сантос и нападающий Малком. Из-за коронавируса у соперников на поле не выйдут основной голкипер Симон Миньоле, защитник Одилона Коссуну и форвард Михал Крменчик.