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20 октября 09:45
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Радченко: «Зенит» способен набрать шесть очков в двух матчах с «Брюгге»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от домашнего матча «Зенита» с «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– «Зенит» будет играть на победу, потому что «Брюгге» – это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков. Думаю, питерцы выйдут на поле в том же составе, что и в последнее время. Понятно, что все хотят проявить себя в Лиге чемпионов, так как это турнир номер один в Европе. Это большой шанс для футболистов, чтобы уехать в хороший чемпионат, – цитируют Радченко «Известия».

Матч между командами состоится завтра, 20 октября. Начало встречи – в 19:55 мск. Главным арбитром игры станет француз Бенуа Бастьен.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубым не помогут защитник Дуглас Сантос и нападающий Малком. Из-за коронавируса у соперников на поле не выйдут основной голкипер Симон Миньоле, защитник Одилона Коссуну и форвард Михал Крменчик.

источник: «Известия»
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