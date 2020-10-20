Фрэнк Лэмпард: Концентрация, сосредоточенность и дисциплина – важные аспекты игры против «Севильи»

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня в Лондоне, 20 октября. Начало игры – в 22:00 мск.

– Лига чемпионов – отличное место для того, чтобы развиваться, играя против самых лучших команд. Мы всегда ищем варианты улучшения нашей игры. Думаю, что на этой неделе данная тенденция продолжится. Даже если у нас пока плохие результаты в чемпионате, мы должны продолжать налаживать отношения в команде и сохранять спокойствие. Концентрация, сосредоточенность и дисциплина будут важны против такого соперника, как «Севилья», – цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.