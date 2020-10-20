Томас Тухель: «ПСЖ» должен доказать, что может добиться тех же успехов в ЛЧ, что и в прошлом сезоне

– В прошлом сезоне мы были суперсильной командой. Мы должны доказать, что можем добиться таких же успехов в новой кампании. В Лиге чемпионов «ПСЖ» – очень опасный коллектив. Однако на таком высоком уровне конкуренции достаточно сложно создавать возможности и забивать голы, – цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

В игре с «МЮ» парижанам не помогут защитники Тило Керер и Хуан Бернат, полузащитник Марко Вератти и Леандро Паредес, а также форвард Мауро Икарди.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня в Париже в 22:00 мск.