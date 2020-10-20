Тренер «Краснодара» Оленин: Мусаев выполнил необходимую работу в рамках подготовки к игре с «Ренном»

– У Мусаева все тесты на Covid-19 отрицательные, но, к сожалению, в преддверии матча он заболел – у него ангина. Всю рабочую часть, необходимую для того, чтобы провести встречу с «Ренном», он провел, подготовив команду. Осталось только игрокам выполнить те требования, им нужно выполнить установку, – сказал Оленин во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что перед сегодняшней встречей полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков сдали положительные тесты на коронавирус и не смогут помочь в своей команде.

Матч между «Ренном» и «Краснодаром» состоится сегодня, 20 октября. Начало – в 22:00 мск.