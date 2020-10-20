Михаил Кержаков: «Брюгге» котируется ниже других соперников, но в ЛЧ все бьются на 200 процентов

– О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьезная. Не нуждающиеся в представлении «Боруссия» и «Лацио». «Брюгге», возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов. Я считаю, что мы должны выходить из группы, – цитирует Кержаков пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч между «Зенитом» и «Брюгге» состоится завтра, 20 октября. Начало встречи – в 19:55 мск. Главным арбитром игры станет француз Бенуа Бастьен.

Ранее появилась информация, что петербуржцам не помогут защитник Дуглас Сантос и нападающий Малком. Из-за коронавируса у соперников на поле не выйдут основной голкипер Симон Миньоле, защитник Одилона Коссуну и форвард Михал Крменчик.