Зинедин Зидан: «Реал» постарается выиграть Лигу чемпионов

На пресс-конференции накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Шахтера» главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о задачах мадридского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы знаем, кто мы и чего хотим, – цитирует слова Зидана Marca. – Важно быть готовыми к Лиге чемпионов. Мы постараемся выиграть турнир, но мы далеко не единственные желающие добиться такого успеха. Будет трудно, в этом нет никаких сомнений. Но когда ты побеждаешь, тебе всегда приходится преодолевать трудности. У нас большие ожидания от нынешнего розыгрыша».

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится завтра 21 октября. Помимо испанского и украинского чемпиона в группе B выступят миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия».