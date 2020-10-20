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20 октября 17:36
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Шалимов: «Краснодару» в Лиге чемпионов будет очень тяжело

Зелено-черные сегодня дебютируют на групповой стадии выездным матчем против французского «Ренна».

Бывший тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов оценил шансы команды в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

Вот, что рассказал Шалимов в интервью для YouTube-канала «Коммент-Шоу»:

«Боюсь, что «Краснодару» в Лиге чемпионов будет очень тяжело. Сколько наберет в первом круге? Хорошо, если 4 очка наберет… Я гадаю, может и по-другому сложиться. Надо цеплять первые игры. Говорят, большие команды сильно стартуют, а потом отдыхают. Мне кажется, наоборот. В последних трех играх, когда они поймут расклад, будет сложнее».

Матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ренн» – «Краснодар» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. В другой игре группы E встретятся лондонский «Челси» и «Севилья».

источник: Youtube
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