«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят организовать Европейскую премьер-лигу

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» участвуют в переговорах об организации нового клубного турнира – Европейской премьер-лиги.

Потенциальные спонсоры проекта собираются вложить около шести миллиардов долларов США. Помимо «Ливерпуля» и «МЮ» среди желающих принять участие в новом турнире еще четыре клуба АПЛ: «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а также более 12 других команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании.

Первый розыгрыш с участием 18 команд может быть организован уже в 2022 года, причем Европейскую премьер-лигу собираются проводить под эгидой ФИФА.

Планируется проведение регулярного чемпионата с матчами дома и на выезде и определение победителя турнира при помощи плей-офф. Чемпион заработает несколько сотен миллионов евро, а главным спонсором станет американский банк JPMorgan.