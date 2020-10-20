Сигурдссон не сыграет за ЦСКА против «Вольфсберга» в Лиге Европы

Официальный сайт московского ЦСКА сообщил о том, что исландский полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон, пропустивший домашнюю встречу чемпионата России против «Динамо», прошел обследование в Москве.

Оно подтвердило повреждение голеностопного сустава, которое Арнор получил в расположении сборной Исландии. В ближайшие дни Сигурдссон будет тренироваться индивидуально и не полетит с командой Виктора Гончаренко в Австрию.

В четверг 22 октября состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» – ЦСКА. Помимо австрийского и российского клуба в группе K выступят также хорватское «Динамо» (Загреб) и голландский «Фейеноорд».