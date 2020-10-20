Сергей Семак: Ни про одну из российских команд нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что представителям РПЛ очень трудно конкурировать со своими соперниками в Лиге чемпионов из-за лимита на легионеров.

«Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами, – рассказал Семак в интервью для «Российской газеты». – Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Взять, к примеру, прошлый год, когда «Локомотив» попал в группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Многие полагали, что уж немцев-то «железнодорожники» должны опередить в борьбе за третье место. Но «Байер» – одна из ведущих команд Бундеслиги. Посмотрите на ее состав в прошлом году и все станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах. В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные – легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит – и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет».

Сегодня «Зенит» начнет свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем против «Брюгге». Также в группе F выступают римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия».

«Краснодар» сыграет в группе E c «Ренном», «Челси» и «Севильей», а «Локомотив» – в группе A с «Зальцбургом», «Баварией» и «Атлетико».