«Динамо» (Киев) – «Ювентус». Составы команд

Киевское «Динамо» и туринский «Ювентус» объявили составы на матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Динамо» (Киев): Бущан, Караваев, Забарный, Кендзера, Мыколенко, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Супряга, Де Пена.
«Ювентус»: Щенсный, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи, Кулушевски, Кьеза, Мората.
Команды Мирчи Луческу и Андреа Пирло выступают в группе G. Их соперники «Барселона» и «Ференцварош» начнут свою встречу в 22:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»