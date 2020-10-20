«Зенит» и «Брюгге» объявили составы

Чемпионы России и Бельгии «Зенит» и «Брюгге» объявили стартовые составы на свой стартовый матч групповой стадии Лиги чемпионов.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Сутормин, Вендер, Шамкин.
«Брюгге»: Хорват, Клинтон Мата, Мехеле, Рикка, Соболь, Ванакен, Ритс, Вормер, Диатта, Деннис, Де Кеталаер.
Запасные: Ламменс, Шинтон, Ван дер Бремпт, Кейпер, Ван ден Кейбус, Баланта, Баджи, Ланг, Окереке, Схрейверс, Батен, Фуакала.