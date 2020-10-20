В Молдавии не хотят переносить товарищеский матч против России из Кишинева в Сочи

Молдавская федерация футбола отказала Российскому футбольному союзу. В переносе товарищеского матча национальных сборных Молдавии и России из Кишинева в Сочи.

Об этом заявил вице-президент молдавской федерации Драгош Хынку.

«Игра состоится в Кишиневе, – цитирует Хынку портал «Молдавский футбол». – Российские СМИ могут писать все, что угодно. Да, Российский футбольный союз обращался к нам с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь на игру в Сочи, а потом возвращаться в Кишинев на матч с командой Греции. На сегодняшний день игра запланирована в Кишиневе».

Сборная России после товарищеской встречи с Молдавией сыграет на выезде два матча Лиги наций - 15 ноября против Турции и 18 ноября против Сербии.