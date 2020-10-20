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20 октября 19:46
автор: Виктор Шарафудинов

Марко Николич: Про тактику и схему «Локомотива» говорить не буду

Завтра московский клуб встретится в Лиге чемпионов с «Зальцбургом».

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич провел пресс-конференцию накануне матча первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург».

«Про тактику и схему говорить не буду, вопрос некорректный, – цитирует Николича официальный сайт «Локомотив». – В первую очередь отмечу, что мы рады играть в Лиге чемпионов третий год подряд. У нас очень сильная группа с действующим чемпионом «Баварией», «Атлетико», который на четвертом месте в рейтинге УЕФА, и «Зальбургом». Это молодая атакующая команда. В «Зальцбурге» много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система клуба вызывает уважение. В ней нет места импровизации, и в этом их сила. Но мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять команду и клуб, чтобы набирать очки. У нас есть все качества для этого. Будем показывать их в каждой игре.

Как скоро поправится Игнатьев? Мы играем почти четыре месяца в сумасшедшем графике. Было бы здорово, чтобы все травмированные поправились. Но я предпочитаю говорить о тех, кто здоров и сыграет завтра. Уважаю оппонента и верю в своих ребят.

Что мы можем противопоставить сопернику? В футболе важен баланс. Нужно не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать на стандартах. Матч – это дорога с двусторонним движением. Команды по ходу игры трансформируются. «Зальцбург» играет в вертикальный футбол. Я уверен, что матч понравится болельщикам».

Игра «Зальцбург» – «Локомотив» состоится завтра 21 октября и начнется в 19:55 по московскому времени. Также в группе A выступают победитель прошлого сезона Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико».

источник: ФК «Локомотив»
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