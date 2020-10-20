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20 октября 19:50
автор: Виктор Шарафудинов

Ведран Чорлука: Я готов сыграть против «Зальцбурга» 90 минут и даже больше

Завтра московский клуб проведет в Австрии свой первый матч в Лиге чемпионов.

Центральный защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука посетил пресс-конференцию накануне игры своей команды против австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург».

«Я тренировался в общей группе и готов на 90 минут и даже больше – в зависимости от решения арбитра, – цитирует слова Чорлуки официальный сайт железнодорожников. – «Зальцбург» – яркая, молодая и атакующая команда. Но мы готовы и сделаем все возможное, чтобы у них было не так много возможностей забить, как в последних матчах. Игра будет непростой, но мы полностью сфокусированы.

Официальный сайт «Зальцбурга» назвал «Локомотив» пассажиром в Лиге чемпионов? Я это не читал. В принципе не обращаю внимания на подобные истории. Это дело прессы. Ответ может быть только во время матча».

Игра «Зальцбург» - «Локомотив» состоится завтра 21 октября и начнется в 19:55 по московскому времени. В среду сыграют и две другие команды группы A «Бавария» и «Атлетико».

источник: ФК «Локомотив»
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