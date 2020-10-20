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20 октября 20:48
автор: Виктор Шарафудинов

Широков дал показания по делу об избиении арбитра

Инцидент произошел 10 августа во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного».

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков дал показания по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Объяснение инцидента Широковым, данное во время проведения очной ставки, было опубликовало приложение Baza:

«Во время проведения матча в штрафной площади команды «Ничего обычного» я боролся за мяч один на один против защитника команды соперника. Во время момента атаки он грубо нарушил правила, однако судья Данченков не стал останавливать игру, что вызвало у меня негативные эмоции. Я считаю, что данный человек не обладает достаточным опытом, поэтому не смог правильно оценить ситуацию. Я стал возмущаться таким решением. Что именно я в тот момент выкрикнул, я не помню. Возможно, я использовал в речи нецензурную брань. После того как я возмутился поведением судьи, Данченков потянулся к своему нагрудному карману. В этот момент я понял, что он хочет показать мне красную карточку, означающую удаление с поля. Это ещё больше возмутило меня.

Я подбежал к Данченкову и хотел ударить его ладонью в область лица, чтобы не столько причинить ему физическую боль, сколько выразить своё несогласие с его решением. Данченков Н.С. в дальнейшем упал на поле. Я сильно разозлился и хотел нанести Данченкову Н.С. удар ногой в область живота, однако из-за того, что меня от него пытался оттолкнуть находившийся рядом вратарь команды «Ничего обычного», я промахнулся и попал ногой в область лица Данченкова Н.С., которое он закрыл руками. После этого я уже ему удары не наносил, так как подбежали другие игроки матча. В этот момент я понял, что дал волю эмоциям, которые были спровоцированы непрофессиональным судейством со стороны Данченкова, и совершил недопустимые действия. Однако хочу подчеркнуть, что мой поступок был вызван именно возникшим неприязненным отношением к Данченкову Н.С. в связи с его непрофессиональным судейством».

10 августа во время любительского матча команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного» Широков повалил Данченкова на газон и ударил ногой по голове.

источник: Baza
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